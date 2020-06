DEMOROU: Prefeitura de Jequié instala lavatórios públicos na ruas da cidade

Como uma das medidas de enfrentamento da Covid-19, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, deu início, na tarde desta quinta-feira, 11, à primeira etapa de instalação dos pontos de higienização das mãos, popularmente conhecidos como lavatórios públicos, uma das ações preventivas de saúde no combate à proliferação do vírus. Os lavatórios são equipados com água e detergente líquido, e os locais escolhidos para a instalação foram os de maior fluxo de pessoas, como o Centro de Abastecimento Vicente Grilo, a feira livre do Joaquim Romão e a feira livre do Jequiezinho. Nesta etapa estão sendo instalados 10 lavatórios, incluindo nas imediações das agências bancárias, no Centro.

A Secretaria Municipal de Saúde deverá instalar, ainda, mais outros novos lavatórios que servirão de apoio à execução das políticas públicas de saúde, que já vem sendo implementadas pela Prefeitura de Jequié, desde o começo da pandemia, no mês de março.

Recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), os pontos de higienização das mãos têm como objetivo principal o de garantir aos locais onde há grande circulação de pessoas, o acesso a um método eficaz e barato de prevenção da Covid-19. Além dos lavatórios, nessa primeira etapa, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Saúde, vem fazendo a entrega de máscaras e álcool em gel, na parte interna das feiras livres, como forma de reduzir o contágio da doença entre os frequentadores e comerciantes. Informações e Foto: SECOM PMJ

