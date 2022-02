denúncia: Leitores denunciam que esgoto jogado no Rio Jequiezinho tem matado peixes: ASSISTA

O Rio Jequiezinho a altura da ponte que liga o São José até o bairro São Judas Tadeus esta tenho um verdadeiro derrame de esgoto no Rio. Leitores do Jequié Urgente, enviaram fotografias e vídeo, onde uma cachoeira de esgoto vindo provavelmente do São Judas Tadeu tem caído diariamente no referido Rio. Depois das cheias no mês de dezembro, muitos peixes tem sido vistos ao longo do rio. O morador da localidade mostra em vídeo, que os peixes te morrido, provavelmente por falta de oxigênio na água, devido a grande quantidade de esgoto que é descartado no Rio Jequiezinho. O morador ainda relatou que a fedentina é insuportável no local, principalmente em dias quente em Jequié.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários