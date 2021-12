depois de 03 anos parado, Castramóvel volta a funcionar em Jequié

Depois de exatos 03 anos, o município de Jequié deu o pontapé inicial para que o Castramóvel volte a funcionar no município. O equipamento foi adquirido por quase 400.000.00 (quatrocentos mil reais), no ano de 2019 e estava parado no setor de transportes da prefeitura municipal. O atual gestor do município, Zenildo Brandão, aceitou o desafio e fez o lançamento do projeto no último dia 19, na Praça da Bíblia. A partir de agora, efetivamente, Jequié é a primeira cidade do interior da Bahia a oferecer o serviço gratuitamente. O proprietário de cão ou gato e deseja fazer a castração do seu animal, terá que fazer o agendamento na unidade de saúde do seu bairro.

