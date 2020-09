Depois de 15 anos fugindo, acusado de crime é preso pela polícia civil

Após meses de meticulosa investigação, a equipe da Polícia Civil de Barra do Rocha conseguiu localizar J.S.S, autor de um crime que chocou a cidade no ano de 2005. Desde sua condenação, J.S.S. estava foragido da Justiça e seu paradeiro era ignorado. Nesta segunda-feira (28) a equipe local se deslocou até a cidade de Aurelino Leal, onde, com o apoio da DT daquela cidade, efetuou a prisão do condenado, dando cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do autor. Informações e Foto: DT Barra do Rocha

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários