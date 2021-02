Depois de chuva rápida Jequié registrou alguns pontos de alagamento

Em Jequié, não precisa chover por muito tempo para aparecer alguns problemas. Depois da chuva forte que caiu no município no início da tarde de hoje (17), vários locais inundaram e levou preocupação para as pessoas.

Um desses locais, é um ponto na Avenida Franz Gedeon, próximo a Flor de Liz. No local já foi feito vários serviços de reparos e nunca foi solucionado o real problema. Sempre que chove, comerciantes ficam com medo de que as lojas entrem água e estrague mercadorias. Esperamos que a prefeitura de Jequié, tente solucionar o problema daquela localidade.

Um outro ponto que deixou motociclista com medo de passar na hora da chuva, foi na avenida Landulfo Caribe, próximo a Wan Motos. Toda água que desce do Cilion inunda o local.

Próximo ao CEAVIG, em frente ao restaurante popular, também registrou o acúmulo de água.

