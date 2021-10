Depois de dois dias com problemas técnicos o SAMU volta a atender através do telefone 192 em Jequié

Depois de dois dias com problemas técnicos, o SAMU voltou a atender desde a tarde de ontem (14), através do número 192. Depois das fortes chuvas que caíram em Jequié na última terça-feira (12), o SAMU estava recebendo ligações apenas em números especiais. Mesmo com o telefone 192 ficar com problemas técnicos, o SAMU não parou o seu atendimento.

