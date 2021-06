Depois de entrevista do Jequié Urgente com prefeito Zé Coca, moradores da Santa Rita pedem atenção

Depois de entrevista concedida ao Blog Jequié Urgente pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá, falando sobre atenção das estradas da zona rural do município. Não demorou muito, para dezenas de moradores e agricultores da Santa Rita, que fica a 08 KM da Santa Clara, entrarem em contato com a nossa redação, e questionarem sobre a situação que se encontra a estrada e pedirem uma atenção ao prefeito Zé Cocá e pedir para que esses 08 KM seja feito pela prefeitura de Jequié. Ainda na manhã de ontem (08), o prefeito Zé Cocá, se dirigiu para Santa Clara, Jiboinha e Santa Rita. Em contato telefônico com um assessor direto do prefeito Zé Cocá, ele nos garantiu que o serviço irá chegar sim até a Santa Rita. Ele nos informou, que devido a situação precária da estrada, e como o serviço começou da Fazenda Velha em direção a Santa Clara, Jiboinha e Santa Rita, o serviço iria demorar um pouco até chegar lá, pois, são mais de 50 KM de distância. O blog Jequié Urgente, está de olho e acompanhando todo o serviço.

