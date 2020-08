Depois de matéria no Blog Jequié Urgente, seu Miguel encontrou familiares

No último dia (31), recebemos um e mail contando a história do senhor Miguel Almeida que mora no estado de Rondônia e estava a procura de parentes em Jequié e região. Na tarde de ontem (03), recebemos mensagem da filha do senhor Miguel, informando que através da matéria postada aqui, dezenas de parentes foram reencontrados. Alguns moradores aqui de Jequié, outros no estado de São paulo. A filha bastante emocionada, nos disse que breve estará vindo a Jequié, trazer o seu pai para conhecer irmãs, tias e primas.

Agradecemos a você leitor, que nos ajudou a encontrar os familiares do senhor Miguel Almeida.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários