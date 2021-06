Depois de matéria no J Urgente Praça dos Cearenses no Joaquim Romão volta a ficar iluminada

Depois de matéria no Jequié Urgente, o secretário de Serviços Públicos, Helder da Agrorural, atendeu o pedido dos comerciantes da Praça José de Alencar, “Praça dos Cearenses”, e colocou no local refletores em Led, e a praça voltou a ficar totalmente iluminada. Em conversa com o secretário Helder da Agrorural, ele nos informou que está fazendo um levantamento em todas as praças da cidade, e que em breve todas estarão com iluminação moderna, que é os refletores em Led.

