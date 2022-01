Depois de Matéria no Jequié Urgente, Comando do 19° BPM intensifica segurança na Cidade Nova em Jequié

Depois da matéria publicada no Jequié Urgente, o comando do 19° BPM designou uma viatura para a Cidade Nova, onde os policiais ficam em rondas dura te todo o dia, até a noite. Com essa atitude do comando do 19° BPM, comerciantes e caminhoneiros que passam pela BR 116, em Jequié, se sentem mais seguro. O sonho de todos os empresários da Cidade Nova, é ver o local como era antes, caminhoneiros parando para dormirem, empresas se instalando no local e criando novos empregos e oportunidades. Esperamos que o policiamento continue na Cidade Nova, e tenha apoio de outras autoridades, para que os famoso ” BARRINHAS”, desapareçam do local. A redação do Jequié Urgente, irá agendar uma entrevista com o comando do 19° BPM Ten Cel Reinaldo, para saber os planos do comandante da unidade para o futuro da Cidade Nova, em termos de segurança.

