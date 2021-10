Depois de matéria no Jequié Urgente, Embasa vai a rua D, Urbis 03 e faz reparo em vazamento de água

Moradores da Rua D, Urbis 03, entraram em contato com a redação do Jequié Urgente, para informar que a Embasa está no local na manhã deste feriado (12), com máquinas e homens para sanar o problema que vinha tirando o sossego dos moradores há mais de 30 dias. Um vazamento na rede de água em frente ao Colégio Stella Câmara Dubois, estava danificando a fica e jorrando água 24 horas.

