Depois de matéria no Jequié Urgente, homem que estava desaparecido é reconhecido e levado para abrigo em Jequié

No feriado de 12 de outubro familiares do senhor Ailson Xavier, entraram em contato com a redação do Blog Jequié Urgente, informando que o mesmo teria saído de São Paulo com destino ao Ceará e acabou se perdendo em Jequié. Já na manhã de hoje (13), a polícia militar foi acionada por funcionários de uma Churrascaria no Bairro Cidade Nova, BR 116, em Jequié, que viram a matéria no Jequié Urgente e Informaram que o senhor estaria na referida churrascaria. Uma viatura da polícia militar foi ao local, e ao verificar a documentação, foi constatado que realmente era o senhor Ailson. O mesmo foi encaminhado até a casa de passagem de Jequié, que fica na Rua Abílio Procópio, centro e aguarda os seus familiares virem buscar o mesmo. Em nome de toda família, o blog Jequié Urgente agradece a funcionária da Churrascaria e a polícia militar que foi ao local e o encaminhou até a casa de passagem. O blog Jequié Urgente, mais uma vez mostra a sua credibilidade e a sua força, perante os seus leitores.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários