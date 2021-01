Depois de Matéria no Jequié Urgente, jovem consegue transferência para Salvador

Na tarde de ontem (27), fizemos uma matéria contando a história do Jequieense DIONATAS SANTANA, que estava internado em uma UTI do Hospital Prado Valadares em Jequié. A família fez um apelo para a transferência do jovem para Salvador. E ainda na tarde de ontem (27), o HGPV conseguiu uma vaga no hospital Roberto Santos em Salvador, e DIONATAS vai ser transferido na manhã de hoje (28).

Queremos aqui agradecer em nome da família, as mais de 500 pessoas que compartilharam a matéria, e as mais de 50 mil pessoas que assistiram. A todos os funcionários do HGPV e a todos que ajudaram a família. Em breve traremos mais notícias do Jequieense DIONATAS.

