Depois de matéria no Jequié Urgente, jovem faz cirurgia na cabeça e se recupera bem. ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente voltou a Rua Brilhante, bairro do KM 03 em Jequié. Visitamos o Jequieense Jasson Santos de 29 anos, que após sofrer um grave acidente, precisava de uma cirurgia para reconstrução do crânio. Após a nossa reportagem ir ao AR, a direção do Hospital Prado Valadares entrou em contato com o paciente, e imediatamente foi marcada uma avaliação com o neurocirurgião, que fez a cirurgia no jovem. Após 10 dias de cirurgia, Jasson já anda sem muletas, sua voz melhorou 90% e o jovem hoje em dia é só alegria e felicidades. Através da reportagem, Jasson também reencontrou seu pai que não tinha contato a mais de 10 anos. Agradecemos aqui a direção do Hospital Prado Valadares e a todos os colaboradores da unidade. Inclusive o médico neurocirurgião que fez o procedimento no paciente, que está em plena recuperação. Agradecemos também a você leitor do Jequié Urgente, que compartilhou a matéria e fez com que chegasse aos profissionais de saúde. Assista a entrevista a baixo.





