Depois de matéria no Jequié Urgente, prefeitura de Jequié se mobiliza e cavalo é sacrificado

Na tarde de ontem (15), leitores nos enviaram a foto de um cavalo que estava com a pata traseira quebrada, e ainda estava amarrado no Anel Viário de Jequié. VER AQUI. Ao tomar conhecimento do fato, a Secretaria de Agriculta e Meio ambiente enviou um veterinário ao local, onde foi constatado que nada podia ser feito pelo animal, a não ser sacrificar o mesmo. Vale salientar que todo o procedimento é feito através de medicamento aplicado pelo veterinário na veia do animal e é indolor.

Logo após o procedimento, foi feito o pedido de apoio para a Secretaria de Serviços Públicos de Jequié, que enviou um caminhão caçamba e um trator retro – escavadeira, para retirada do animal. Não sabemos se o proprietário do cavalo compareceu ao local.

