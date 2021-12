Depois de matéria no Jequié Urgente, Prefeitura diz que ornamentação do Natal já começou

No último dia (02), a equipe do Jequié Urgente esteve na Praça Rui Barbosa e questionou a demora em começar a ornamentação natalina 2021 na cidade. VER AQUI. Em nota enviada a redação do Blog Jequié Urgente, o setor de comunicação da Prefeitura de Jequié informou que começou a ornamentação no último dia (01), com a montagem do projeto relativo a decoração natalina que vai contar, também, com a Casa do Papai Noel, árvores de Natal, na Praça dos Poetas, no Alto da Prefeitura, presépio na Praça Rui Barbosa, uma cascata, 158 árvores de natal e Leds. Informou também que a conclusão da montagem da árvore de Natal, será na próxima segunda (06).

Pois bem, o que o Jequié Urgente questionou, foi a demora em começar a ornamentação natalina em Jequié, o que só deve ser concluída em meados da próxima semana. Esperamos que em 2022, a equipe, já comece programa a ornamentação e a programação, para ter início exatamente dia 01 de Dezembro. E assim, a ornamentação demorar no mínimo 30 dias.

Pela ornamentação natalina de 2021, a prefeitura municipal de Jequié vai desembolsar mais de 141,000.00 ( Cento e Quarenta e um Mil Reais). A empresa ganhadora da licitação, foi a empresa LAMBERTINY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELE, COM SEDE NA CIDADE DE LAFAIETE COUTINHO.

