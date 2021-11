Depois de matéria no Jequié Urgente, prefeitura ouve pedido de moradores e envia máquinas a rua Sebastião Azevedo em Jequié

Depois de matéria publicada no Jequié Urgente pelos moradores da Rua Sebastião Azevedo, Brinco de Ouro, A Secretaria de Serviços Públicos do município de Jequié. Ouviu o Pedido e enviou para referida rua na manhã desta quarta-feira (24), máquina, caminhão pipa e caçambas com cascalho, para amenizar o sofrimento dos moradores, que reclamam que a referida rua é uma das poucas no Brinco de Ouro que não tem asfaltamento. Uma fonte do Jequié Urgente, informou que muito em breve a Rua Sebastião Azevedo, irá ser beneficiada com o asfaltamento.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários