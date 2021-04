Depois de matéria no Jequié Urgente, secretaria de infraestrutura tapa buraco na Lions Clubes

24 horas depois de ser publicada matéria no blog Jequié Urgente, sobre um buraco que tinha vários meses no passeio da Avenida Lions Clube, o problema foi solucionado pela prefeitura de Jequié. Foi colocado no local uma laje de concreto, e assim evitando que aconteça um acidente com pedestres no local.

