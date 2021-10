Depois de Matéria no Jequié Urgente, Senhor Raimundo recebeu muitas doações e voltou para agradecer; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente voltou até o Residencial Segredo para visitar o senhor Raimundo. Fizemos uma matéria com o mesmo, onde a sua família pediu doações de fraldas, remédios, colchão especial e outros Ver aqui.. Logo após a matéria, a redação do Jequié Urgente recebeu dezenas de ligações de pessoas, se propondo a fazer doações para o senhor Raimundo. Ao chegar em sua residência nesta sexta-feira (22), nos deparamos com o senhor Raimundo mais feliz. Ele ganhou colchão de casca de ovo, colchão de água, remédios, vários pacotes de fraldas e material para curativos. A Secretária de Saúde de Jequié, Poliana Leandro, também entrou em contato com a família, e colocou a secretaria de saúde do município a disposição. Em nome da família do senhor Raimundo, a direção do Jequié Urgente agradece a todos que entraram em contato e fizeram doações.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários