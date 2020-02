Depois de matéria publicada no blog Jequié Urgente Prefeitura manda fazer limpeza geral em rua do Itaigara



Em menos de 24 horas da matéria ser publicada no blog Jequié Urgente, a secretaria de serviços públicos do município encaminhou retroescavadeira, caminhão caçamba e homens para fazer uma limpeza geral na Rua Professor Etelvino Torres no Itaigara no bairro do Mandacaru. Moradores estavam incomodados com a quantidade de lixo e sujeira que tinha naquela rua.

