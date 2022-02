Depois de matéria publicada no Jequié Urgente corpo de jovem é identificado

Falamos no Jequié Urgente sobre um corpo que foi encontrado as margens da BR 116, próximo a Nova Itarana. O corpo foi recolhido até o IML de Jequié e aguardava identificação. Após a matéria, familiares entraram em contato com o IML e confirmaram a identidade do jovem. Trata-se de Edson Lucas Cruz Anunciação, 25 anos. Segundo informações o mesmo estava viajando com o Pai que é caminhoneiro e acabou surtando e sumiu. O mesmo era residente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Edson foi com tiros de espingarda calibre 12. A polícia civil já está no caso e agora, tenta descobrir quem matou o jovem e os motivos. Seu corpo vai ser transladado para o Rio Grande do Norte.

Comentários no Facebook:

Comentários