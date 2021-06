Depois de matérias no Blog Jequié Urgente, Prefeito de Jequié visita o Sol Nascente e promete melhorias

O blog Jequié Urgente, prometeu e cumpriu um acordo com os moradores do Loteamento Sol Nascente, Joaquim Romão, para que toda a semana, mostrássemos a real situação de algumas ruas do referido Loteamento. Até que foi chamada a atenção de alguns vereadores e do prefeito do munícipio. Na tarde de ontem (09), Zé Cocá, foi até o Loteamento Sol Nascente, na companhia dos Vereadores, Ziel Cavalcante, Gutinha e Marcinho. Percorreram várias ruas com o Presidente da Associação de Moradores Valdo Lima (Gó), que mostrou para os vereadores e o prefeito, a real situação do Loteamento Sol Nascente. Inclusive, foi entregue ao prefeito, vários pleitos da comunidade foram entregue ao prefeito e aos vereadores, e inclusive será feito uma reunião com os moradores.

