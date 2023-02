Depois de muita reclamação, prefeitura de Jequié assina decreta e altera tarifa da zona azul na cidade

Nos últimos dias centenas de pessoas que tem motocicleta ou veículo, reclamaram da tarifa cobrada pela empresa E-parking que administra a zona azul em Jequié. A reportagem do Jequié Urgente, ouviu alguns usuários e ouvimos também o representante jurídico da empresa, que explicou o porque da cobrança da tarifa de 10 vezes mais o valor do estacionamento que é de 2.00 (dois reais). Na cidade teve motorista que chegou a pagar a tarifa de 80.00 (oitenta reais), por não ter efetuado o pagamento no período de 10 minutos.

Depois da repercussão negativa na cidade, o prefeito de Jequié Zenildo brandão, assinou na tarde de ontem (09), o decreto de N.º 24.145, que altera o valor e o tempo para que o condutor efetue o pagamento. O condutor a partir de agora, tem 24 horas para efetuar o pagamento da tarifa, não efetuando no prazo, o valor será de 50% a mais do valor devido. Com a assinatura do novo decreto, o antigo Decreto Nº 20330/2020, foi derrubado automaticamente.

Na entrevista que a reportagem que o Jequié Urgente fez com o Advogado Márcio Rafaelle, o mesmo explicou que só quem poderia alterar o antigo decreto, seria o chefe do executivo, o prefeito da cidade. E assim foi feito pelo prefeito do município de Jequié, Zenildo Brandão. A assinatura do novo decreto, deixou satisfeito os usuários da zona azul em Jequié.

Comentários no Facebook:

Comentários