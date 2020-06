Depois de muitas críticas manilhas são retiradas do centro de Jequié

Na tarde de ontem (02), uma equipe da sumtran com auxílio de uma retro – escavadeira, retiraram as manilhas de esgoto que estavam em alguns pontos do centro de Jequié bloqueando o trânsito. Uma medida que foi tomada pela prefeitura, para evitar aglomeração de pessoas no centro da cidade, que foi bastante criticada por populares e que, inclusive causou acidente na Avenida Franz Gedeon.

Algumas ruas do centro de Jequié continuam sendo bloqueadas todas as manhãs pela polícia militar. Não se sabe até quando essa medida vai continuar sendo tomada. Foto: Redes Sociais

