Depois de pedido de moradores em nosso Blog empresa Locar faz limpeza em Praça da Cidade Nova

Em menos de 24 horas depois, a empresa Locar enviou homens e estão fazendo uma limpeza geral na Praça da Cidade Nova. Segundo informações, os homens vão ficar no local, até o término do serviço de carpina e pintura no local. Os moradores e frequentadores do local vão encontrar um ambiente mais limpo, pelo menos por enquanto.

Comentários no Facebook:

Comentários