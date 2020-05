Depois de reportagem no Jequié Urgente BA 547 começa a ser recuperada

Noticiamos aqui em nosso Blog Jequié Urgente no último dia (16), o pedido de socorro de dezenas de moradores da região de Florestal, Rio das Pedras, Rio do Antonio, e Itiúba e demais regiões. A demora para o concerto da BA 547, que foi danificada durante as chuvas do início do ano, onde moradores estavam impossibilitadores de escoar sua produção.

Pois bem, a recuperação começou e os moradores estão apreensivos, pois com a recuperação, o acesso a Florestal ficou totalmente comprometida, tanto para caminhões, quanto para veículos menores. Esperamos que as obras sejam feitas o mais rápido possível, para que os moradores consigam levar suas mercadorias para venda. Foto: Leitor J Urgente

