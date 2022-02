Depois de rumores de que a prefeitura estaria gerando entraves, empresa responsável por obras no Bairro São Judas Tadeu emite nota

Com o objetivo de desmentir as notícias falsas, espalhadas nos grupos de whatsapp da cidade e que chegaram, também, às redes sociais, que davam contas, através de uma afirmação caluniosa, de que as obras de pavimentação do bairro São Judas Tadeu estavam atrasadas por conta de entraves tributários gerados pela Prefeitura de Jequié, a empresa CTA, responsável pela execução das obras, emitiu na tarde desta quarta-feira, 16, um comunicado.

NOTA OFICIAL:

Excelentíssimo Senhor Zenildo Brandão Santana Prefeito do Município de Jequié – BA

Ref. Resposta a consulta formulada sobre execução dos serviços objeto do Contrato nº 097/2021 – CONDER. Excelentíssimo Senhor Prefeito, Com nossos cordiais cumprimento, reportamo-nos, a Vossa Excelência, com objetivo de responder à consulta formulada acerca da execução dos serviços objeto do contrato nº 097/2021, firmando entre a CTA Empreendimento Eireli e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

Os valores dos recursos de repasses parlamentares alocados na CONDER, para a essas ruas, é de R$ 2.965.600,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e seiscentos reais). O valor total destinado à pavimentação dessas ruas é de R$ 5.342.182,80 (cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Portanto, o valor que será destinado pelo Estado da Bahia, através da CONDER, para a execução das obras nessas ruas é de 2.376.582,80 (dois milhões de reais, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

O contrato em epígrafe tem como objeto a execução das obras de pavimentação, recuperação, drenagem e sinalização das seguintes localidades do município: a Rua Damião Vieira, no bairro de Jequiezinho; e as Ruas Otônio Alves, José Augusto Barreto, Maestro Opitaciano Custódio, Nilson Aguiar e Rua Nova, todas pertencentes ao Bairro São Judas Tadeu. A ordem de serviço foi emitida, pela CONDER, no último dia 12 de fevereiro de 2022. Logo após, mobilizamos toda infraestrutura necessária para o início da execução dos serviços. Ocorre que, foram identificadas algumas inconformidades no projeto de drenagem, que vem impactando na execução dos serviços. Cabe ressaltar que os serviços de drenagem antecedem os serviços de pavimentação.

No momento, somente os serviços de drenagem e pavimentação, da rua Nilson Aguiar (no Bairro São Judas Tadeu), encontra-se com metafísica aprovada para execução. Desta forma, em resposta a consulta formulada, informamos que os serviços não foram iniciados devido a necessidade de revisão do projeto básico, assim como aprovação de nova metafísica.

Em tempo, renovamos nossos votos de apreço e elevada estima.

Respeitosamente,

CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 08.366.615/0001-48

JOÃO BATISTA ALMEIDA FONSECA

