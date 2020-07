Depois de tentar fugir da PRF homem é detido com 10 KG de maconha na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 quilos de maconha, após perseguição e acidente, na BR-116, em Vitória da Conquista (BA). A ação começou em frente a unidade policial da PRF localizada no Km 830 e se prolongou por quase cinco quilômetros na rodovia.

Na noite desta quinta-feira (02), por volta das 20 horas, agentes da PRF, em fiscalização de combate a criminalidade, desconfiaram de um veículo Hyundai/HB20 que trafegava de maneira suspeita pela via.

A equipe decidiu abordar o carro, porém o motorista não obedeceu à ordem de parada dada e empreendeu fuga executando manobras perigosas, ultrapassagens proibidas e colocando em risco os demais usuários da rodovia.

O acompanhamento tático se prolongou por alguns quilômetros. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle do carro e capotou no perímetro urbano da via. Ele fugiu a pé do local do acidente e ainda não foi encontrado.

Dentro do HB20 que é de propriedade de uma empresa locadora de veículos foram encontrados 10 quilos de maconha, acondicionadas em tabletes. A droga apreendida é avaliada em cerca de 10.000 reais. Informações e Foto: PRF

