Depois de várias horas interdita, BA-250 é liberada por movimento do MST na cidade de Maracás

Depois da reintegração de posse que aconteceu na manhã da última terça-feira (27), em uma fazenda que estava ocupada por integrantes do MST, integrantes do movimento decidiram fechar a BA-250 que liga a cidade de Maracás a Lajedo do Tabocal. A manifestação começou por volta do meio dia de ontem (28), e perdurou até o início da noite. Os integrantes do movimento, pediam uma posição do INCRA e de representantes do governo do estado. Policiais da 93ª Companhia Independente da Polícia Militar de Maracás e da Polícia Rodoviária Estadual /CIPRV/Itabuna, controlaram toda a situação, e já no início da noite os manifestantes decidiram tirar as barricadas e liberar o trânsito no local.

Segundo informações dos integrantes do MST, mais de 750 famílias estavam ocupando fazendas da região, que pra eles são devolutas e degradadas. Os motoristas que precisaram seguir para as cidades da região de Maracás, ficaram por várias horas na rodovia interditada.

