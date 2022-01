Depois de vários anos de muitas cobranças e muitas promessas, Distrito Industrial de Jequié será reestruturado pelo Governo do Estado

Começou na manhã de ontem (27), o serviço de terraplanagem para que em seguida seja colocado a massa asfáltica no Distrito Industrial de Jequié. Depois de vários anos de muito sofrimento, enfim os usuários veem uma luz no fim do túnel. Nos inícios das obras, estiveram presentes o prefeito de Jequié, Zé Coca e alguns vereadores do município, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Hugo Britto; e os diretores da ACIJ, os empresários Yan Almeida e Ildo Silva. Segundo informações, serão gastos R$ 7. 761.592,76 (sete milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), para o asfaltamento de 4,36 quilômetros de massa asfáltica e o serviço de drenagem de água pluvial. O prefeito de Jequié Zé Cocá, agradeceu ao Governo do estado pelo início das obras, agradeceu também a primeira dama Aline Peixoto e aos Deputados Federais Cacá Leão e Leur Lomanto.

