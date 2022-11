Depois de vários dias sem registros da COVID-19, Jequié já registra 12 infectados

Infelizmente a cidade Jequié tem registrado casos positivos da COVID-19. O boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura do município na noite desta sexta-feira (18), foi registrados 03 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando um total 12 pessoas infectadas com o vírus. Sempre chamamos a atenção que à pandemia não acabou. Você que ainda não está com o esquema vacinal completo, procure uma unidade de saúde do município, e vacine-se. Não vamos deixar que a COVID-19, volte com força no município.

