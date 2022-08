Deputado Estadual Euclides Fernandes se recupera bem depois de quebrar a perna em Cavalgada

No início da noite desta quarta-feira (10), o Deputado Estadual Euclides Fernandes, usou as suas redes sociais para tranquilizar todas as pessoas que queriam saber do seu estado de saúde. No último domingo (07), Euclides Fernandes participava de uma cavalgada na cidade de Nova Canaã, quando acabou levando um “coice”, de um cavalo. Segundo informações, o mesmo montou no animal durante todo o percurso, no término acabou acontecendo o incidente.

o coice do animal acabou atingindo sua perna direita, que acabou fraturando na hora. ele foi trazido para o Hospital Geral Prado Valadares em Jequié, onde passou por cirurgia e se recupera em sua residência. Euclides é um homem apaixonado pela política e pelas causas sociais. A equipe do Blog Jequié Urgente, deixa aqui o nosso abraço ao nobre deputado e que ele se recupere o mais rápido possível.

