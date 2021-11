Deputado Estadual João Isidório morre afogado em praia na Região metropolitana de Salvador

O deputado estadual Isidório Filho (Avante) morreu, na tarde desta quinta-feira (11), após se afogar na praia de Loreto, Ilha dos Frades, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O parlamentar foi resgatado sem vida das águas da Baía de Todos-os-Santos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentou a reanimação, sem sucesso. João Isidório foi o candidato mais votado em 2018 para a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), sendo eleito com 110.540 votos. Ele tinha 29 anos de idade e era filho do deputado federal Pastor Sargento Isidório (PSD), que foi candidato à prefeitura de Salvador em 2020.

O governador Rui Costa decretou luto oficial na Bahia por três dias, em razão da morte do deputado estadual João Isidório. Pelas redes sociais, Rui lamentou. “A Bahia perde um político promissor, um jovem trabalhador que dedicou sua vida a acolher e tratar, junto com seu pai, pessoas com dependência química. A morte do deputado estadual João Isidório é mais uma perda precoce, que nos entristece profundamente”, escreveu Rui Costa. A agenda do governador em Ilhéus, nesta sexta-feira (12), está cancelada. Foto Reprodução: Facebook

