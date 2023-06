Deputado Euclides Fernandes recebe título de Cidadão Baiano em sessão realizada na Câmara de vereadores do município; Assista

Em sessão realizada na noite desta sexta-feira, (16), na Câmara de Vereadores do município de Jequié. O Deputado Estadual Euclides Fernandes, recebeu o título de cidadão baiano, de autoria do ex Deputado Estadual Marcelo Nilo. Na mesma noite, foi outorgada a comenda 02 de Julho ao Major PM João Henrique Rebouças da Cruz. Uma sessão bastante concorrida, onde autoridades políticas de Jequié e do estado se fizeram presentes, além de familiares, representantes da área de segurança do estado da Bahia, Ministério Público do Estado, como também a comunidade em geral. Euclides Fernandes que é Paraibano da cidade de Uirauna, e chegou na Bahia desde muito novo, onde trabalhou, estudou arduamente, se formou e é uma referência na área da educação em toda Bahia. Vereador por 7 mandatos consecutivos em Jequié e Deputado Estadual por 5 vezes consecutivas. Em entrevista ao Blog Jequié Urgente, Euclides Fernandes disse está muito feliz com a outorga de cidadão baiano, e que vai sempre seguir em frente para lutar pela Bahia e pelo seu povo. ASSISTA A BAIXO.

