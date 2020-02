Deputado Federal Pasto Isidório chama a atenção no Carnaval de Salvador

O deputado federal Pastor Sargento Isidório circulou por um circuito do Carnaval de Salvador na madrugada deste domingo (23). Com uma placa na mão, ele explicou que não estava lá para criticar os foliões, muito pelo contrário.

“Esse povo que tá no Carnaval não é filho do diabo, não, é filho de Deus. E são meus patrões, votaram em mim. Então onde o meu patrão tá, eu tenho a obrigação de estar. Eu sou pastor, mas não sou santo, não sou melhor do que ninguém. O que tem de evangélico aqui trabalhando…”, justificou.

“Eu vim dizer não use drogas, use a cabeça; vim dizer que droga é suicídio e destrói a família; vim dizer aos filhos que brinquem em paz porque pai e mãe estão em casa aguardando; vim dizer que não adianta matar bandido, porque bandido bom é bandido evangelizado”, detalhou.

Pré-candidato à prefeitura de Salvador, Isidório negou que sua ação tenha a ver com a corrida pela prefeitura. “Agora se o povo grita ‘prefeito, prefeito’, sou eu que vou dizer que não? Sou um homem que minha vida está na mão de Deus e quem decide é o povo. Se o povo me chamar pra ser prefeito… eu não jogo pedra, não rasgo dinheiro, então o povo sabe que eu não sou doido”, defendeu, apesar de na última eleição ter usado o slogan “Agora é a vez do doido”. Informações: Bahia Noticias. Foto: Ulisses Gama / Rebeca Menezes

