Deputado Hassan assina requerimento que reapresenta pedido de CPI para investigar ViaBahia

Destacando a urgência e absoluta necessidade de investigar e responsabilizar a concessionária ViaBahia pela forma negligente com que tem administrado as BRs 116 e 324 na Bahia, o deputado estadual Hassan (PP) assinou nesta quarta-feira (23) o requerimento encaminhado à presidência da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), pelo deputado Marcinho Oliveira, reapresentando o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para fiscalizar e investigar a má prestação de serviços da concessionaria. Hassan frisou o descaso com que a ViaBahia trata a população baiana, lembrando que as rodovias citadas estão sem manutenção, esburacadas e sem sinalização, fatores responsáveis por inúmeros acidentes e mortes.

“Em 13 anos de contrato a ViaBahia, apontada como a pior concessionária do Brasil, não cumpre suas obrigações, iniciou e logo interrompeu a duplicação da BR-116 sem qualquer justificativa, e no final do mês de julho impôs aos baianos um abusivo aumento das tarifas do pedágio”, historiou Hassan, afirmando que “precisamos por fim a esses desmandos”.

O deputado Hassan, que move incessantemente a campanha ‘BR-116 Duplicação Já! Serra do Mutum – Trecho Prioritário’, cobrando a duplicação da BR-116, desde a ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, com ênfase no trecho da Serra do Mutum, que vai de Jaguaquara a Jequié, vai a Brasília na próxima semana, a convite da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Alba, para participar no dia 29, na Câmara dos Deputados, de audiência pública proposta pelos deputados federais baianos Diego Coronel e Gabriel Nunes, para debater sobre a situação das BRs 324 e 116 e cobrar providências junto ao Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No mesmo dia, Hassan e os deputados baianos membros da comissão participarão de reunião na sede da ANTT, cobrando o cumprimento do contrato e a retomada das obras de duplicação.

Na semana passada, compondo uma comitiva de deputados estaduais, Hassan participou de audiência com o delegado da Polícia Federal na Bahia (PF), durante a qual foi protocolada petição jurídica solicitando que os atos negligentes da ViaBahia sejam investigados e responsabilizada a concessionária.

