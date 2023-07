Deputado Hassan comemora decisão do governo de implantar a Unacon de Jequié

Unacon Jequié. Essa vitória é nossa! Assim reagiu o deputado municipalista Hassan (PP), comemorando a decisão do governador Jerônimo Rodrigues de implantar a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) de Jequié no Hospital Prado Valadares, “contemplando uma luta nossa e da sociedade civil organizada dos municípios do Vale do Jiquiriçá e do Médio Rio de Contas, que abraçaram essa causa tão importante para a população”. A boa notícia foi informada pela secretária da Saúde, Roberta Santana, que nessa terça-feira (11) recebeu o deputado em audiência, e confirmou as tratativas para o início dos serviços da Unacon no Prado Valadares, inclusive com proposta de aumento nas ofertas dos serviços. Feliz e emocionado, Hassan agradeceu à secretária e ao governador Jerônimo “pela sensibilidade no atendimento de nossa indicação de suma importância para Jequié e região, que será contemplada com uma unidade especializada no tratamento oncológico”.



O deputado analisa que a implantação da Unacon em Jequié vai transformar o município num polo regional de referência em tratamento oncológico, com estrutura e profissionais preparados para oferecer o suporte adequado. E destacou que “esse importantíssimo equipamento atenderá a uma demanda de pacientes do município de Jequié, e dos Territórios do Vale do Jiquiriçá e Médio Rio de Contas, e vai humanizar o tratamento oncológico, evitando que pacientes sejam encaminhados para atendimento em Salvador e ou Itabuna, submetendo-os a desconforto e aos riscos de acidentes nas estradas”.

Destacando a importante participação da população, da sociedade civil organizada, e das entidades que abraçaram a campanha ‘Unacon Jequié Já!’, Hassan lembrou que luta pela implantação da unidade desde quando exercia o cargo de secretário municipal de Saúde de Jequié, em 2017, e durante sua gestão como vice-presidente do Comens-BA. “Eleito deputado estadual, mantenho essa proposta como uma das bandeiras de luta do nosso mandato parlamentar, pois sabemos que hoje 26 municípios dos dois territórios serão beneficiados com este equipamento”, afirmou.



Ampliando a luta, o parlamentar lembrou que a implantação da Unacon em Jequié foi um dos principais temas debatidos no município durante a primeira reunião itinerante da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembléia Legislativa da Bahia, realizada no dia 5 de maio desse ano, por iniciativa do deputado. Na sequência, em audiências com a secretária estadual da Saúde, Hassan solicitou apoio no sentido de envidar esforços junto ao Ministério da Saúde para a implantação da Unacon. A mesma solicitação havia sido feita pelo parlamentar ao governador Jerônimo Rodrigues e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, visando a autorização para a implantação do equipamento.



Em Brasília, participando da Marcha dos Prefeitos, o deputado reuniu-se com a gerente de Assuntos Federativos, Elisa Pellegrini, e com o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, defendendo pautas de interesse da Bahia e reforçando a reivindicação para a implantação da Unacon em Jequié. “Hoje, nos alegramos e comemoramos a excelente notícia anunciada pela secretária Roberta Santana, e temos a convicção de que a união faz a diferença. Com a luta de todos nós, a população de Jequié e região pode celebrar a instalação dessa unidade”, disse Hassan, complementando que “agora esperamos que em 45 dias possamos inaugurar a tão desejada Unacon Jequié”.

