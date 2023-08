Deputado Hassan homenageia Itagibá pelos 65 anos de emancipação política

Localizado no território de identidade Médio Rio das Contas, a 370 quilômetros de Salvador, o município de Itagibá está em festa nesse fim de semana e início da próxima, comemorando seus 65 anos de emancipação política, consagrada no dia 14 de agosto de 1958. Associando-se à alegria do prefeito interino Paulo Willians Moreira dos Santos, e de todos itagibenses, o deputado estadual Hassan (PP) registrou moção de congratulação na Assembléia Legislativa da Bahia, destacando a história do município e a coragem do seu povo, que faz jús ao nome do município, Itagibá, ‘pedra forte’, na língua Tupi. A programação festiva começa nesse sábado (12) e só termina segunda-feira (14) com atividades cívicas.

Citando registros históricos, Hassan assinala que, inicialmente denominado Distampina, por ser um lugar aberto e destampado e habitado por índios, Itagibá foi desbravado por Martins Ribeiro, em 1927, e seu território pertenceu a Boa Nova, Itacaré e Ubaitaba e novamente a Boa Nova.

Com o nome de Distampina, pertenceu a Boa Nova durante 12 anos, até que, em 1947, o então prefeito interventor Odorico Silveira, mudou o nome para Itagibá. O distrito começou a se desenvolver, e com o crescimento o desejo de sua autonomia política. Lideranças da época encaminharam um abaixo assinado à Câmara de Vereadores de Boa Nova pedindo a emancipação de Itagibá.

A câmara aprovou a petição e a encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia, onde foi apresentada e defendida pelo deputado Lomanto Júnior. Finalmente, em 14 de agosto de 1958, por força da Lei Estadual nº 1.020, sancionada e promulgada pelo então governador Antônio Balbino, Itagibá conquistou emancipação política.

