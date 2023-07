Deputado Hassan homenageia Itamari pelos 61 anos de emancipação política

N esta d ata, 18 de julho, na qual o município de Itamari comemora 61 anos de emancipação política, o deputado Hassan (PP), registrou moção de aplausos na A ssembl é ia Legislativa da Bahia, destacando a força dos itamariense s , e o eficiente trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Dr. Tom (Everton Borges Vasconcelos) pelo desenvolvimento e fortalecimento do município e região, principalmente na área da educação. O deputado lembrou que a formação administrativa do município começou com a criação do distrito que teve a denominação de Itamari (ex-povoado), através da Lei Estadual nº. 628, de 30/12/1953, subordinada ao município de Ituberá. Em 28 de julho de 1958, o distrito de Itamari, por força da Lei Estadual nº. 1008, foi transferido para o município de Gandu. Em 18 de julho de 1962, por força da Lei Estadual nº. 1725, Itamari eleva-se à categoria de município, desmembrando-se de Gandu. De acordo com registros históricos, Itamari era totalmente composta de florestas tropicais, dentro da faixa de Mata Atlântica do Sul da Bahia. Era habitada por nativos da tribo Pataxós e por alguns posseiros invasores, que ali cultivavam plantas leguminosas, como meio de subsistência. A extração de madeira-de-lei, em fins do século XIX e início do século XX, propiciou a formação do Arraial de Tabocas, que eram terras pertencentes ao sistema sesmarias e compradas pela Família Freire. O município de Itamari limita-se com as cidades de Gandu, Apuarema, Nova Ibiá e Wenceslau Guimarães, e sua economia é baseada na agricultura, predominantemente, na cultura do cacau, embora a pecuária tenha uma participação significativa.

