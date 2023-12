Deputado Hassan reitera a urgência de ações para enfrentar as consequências da seca

O deputado municipalista Hassan (PP) participou na manhã desta terça-feira (12) da audiência conjunta promovida pelas comissões de Agricultura e Política Rural e de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), quando voltou a manifestar sua preocupação com os produtores e especialmente com os pequenos agricultores, e reiterou a urgência de ações para enfrentar as consequências da seca. “Saio dessa reunião com esperança nas ações que serão anunciadas pelo governador Jerônimo Rodrigues”, afirmou Hassan.

O parlamentar elogiou a atuação das comissões de Agricultura e Política Rural e de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, classificou como importantíssima a audiência que contou com as participações dos secretários estaduais Wallison Tum, da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Osni Cardoso, de Desenvolvimento Rural, e Eduardo Sodré, do Meio Ambiente. Hassan analisou que “essas instâncias são fundamentais na elaboração e execução de medidas urgentes visando a atender as demandas do homem do campo”.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, também participou da audiência e frisou que estão equipados e preparados para continuar com as ações de combate aos incêndios florestais que se intensificaram nas últimas semanas.

Hassan enfatizou que “está é uma pauta suprapartidária, e é importante a união de todos, com o objetivo de atender ao clamor do homem do campo, dos pequenos produtores e criadores no interior do Estado”. Ele lembrou que “na semana, em companhia dos colegas deputados que formam o Bloco G+ (Hassan, Eduardo Salles, Antonio Henrique, Soane, Niltinho, Mateus Ferreira, Fabíola e Rogério Andrade), nos reunimos com o vice-governador Geraldo Junior, e debatemos sobre ações emergenciais de enfrentamento da seca que serão implementadas pelo governo através dos órgãos pertinentes, e agora aguardamos o anúncio que será feito pelo governador Jerônimo Rodrigues”.

Comentários no Facebook:

Comentários