Deputado Hassan solicita ao Comandante Geral da PM a permanência das companhias nos bairros de Jequié

Preocupado em prevenir e combater a criminalidade e ampliar o esquema de segurança em Jequié e região, o deputado municipalista Hassan (PP) reuniu-se na tarde desta terça-feira (5) com o Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, debatendo alternativas de segurança em Jequié e região. Dentre outras pautas, Hassan defendeu a permanência das Companhias da PM nos bairros no município, afirmando que “a Polícia Militar é essencial nessa batalha contra a violência e a presença das companhias nos bairros é importante no trabalho do policiamento ostensivo”. E frisou que a corporação “é uma força pública estadual que zela pela proteção do cidadão, da sociedade e dos bens públicos/privados, coibindo os ilícitos penais”.

Hassan destacou que “a prefeitura de Jequié tem se mobilizado, dentro da sua esfera de competência, para a adoção de todas as ações possíveis ao enfrentamento da criminalidade, envidando os esforços necessários à operacionalização das equipes das polícias Civil e Militar”. E analisou que “a ação conjunta com o Estado é essencial, e a população precisa de amparo, apoio e união do Poder Público, em todas as esferas”.

No final do encontro o deputado agradeceu ao Comandante Geral pela acolhida, “que de forma muito sensível nos ouviu e ponderou pela manutenção das companhias em Jequié”. Foto – Euro Amân

