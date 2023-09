Deputado Hassan solicita ao Detran realização de Mutirão do PcD em Jequié

O deputado Hassan (PP) que já solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ao diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), Rodrigo Pimentel, a criação de núcleos especiais para facilitar o acesso de pessoas com deficiência (PcD) às perícias obrigatórias para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pediu a realização de mutirão em Jequié, visando atender a demanda reprimida de emissão da primeira habilitação especial e renovação do documento, além da identificação das adaptações necessárias nos veículos.

O deputado municipalista classificou o mutirão como uma ação humanitária de grande importância, “porque a perícia para emissão da CNH para pessoas com deficiência só é realizada em Salvador, obrigando os interessados a enfrentar longos deslocamentos do interior até a capital baiana, gerando diversos transtornos, dificuldade de mobilidade e custos desnecessários”.

Visando a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, inserindo-as no universo do trânsito, Hassan solicitou a criação de núcleos especiais nos municípios de Jequié, Eunápolis, Itabuna, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória, Barreiras, Juazeiro, Alagoinhas e Guanambi, definidos como pontos estratégicos que poderão atender a vários territórios. Justificando sua solicitação de mutirão do PcD em Jequié, Hassan explica que “essa ação é pontual, mas importante para atender pessoas com deficiência, enquanto os núcleos são criados, evitando que tenham que vir a Salvador para conseguir a CNH especial”.

O parlamentar explica que os núcleos são necessários, tendo em vista que é condição para obtenção da CNH especial que a pessoa com deficiência seja encaminhada à perícia médica do Detran, em Salvador. A banca especial itinerante do Detran realiza o mutirão com o objetivo de viabilizar o atendimento às pessoas com deficiência.

