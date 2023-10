Deputado Hassan solicita instalação de sinaleira no Entroncamento de Jaguaquara

O deputado estadual Hassan (PP), que move intensa campanha pela duplicação da BR-116, desde a Ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, tendo como trecho prioritário a Serra do Mutum, entre os municípios de Jaguaquara e Jequié, preocupado com os constantes atropelamentos, solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, que sejam envidados esforços junto à concessionária ViaBahia, para que seja instalada uma sinaleira no Entroncamento de Jaguaquara (BR-116), com sistema de acionamento por pedestre ou por aproximação.

Na indicação protocolada na Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), Hassan justifica sua solicitação apontando que o entroncamento de Jaguaquara (BR-116) apresenta-se como área sensível, demandando atenção premente e especial, a fim de que a segurança da população, bem jurídico maior, seja protegida, diante do intenso fluxo de veículos na rodovia que passa por área urbana. “É urgente a necessidade de investimentos contínuos em segurança no trânsito, de modo a reduzir o risco de lesões e mortes”, pondera o deputado.

Ele acrescenta que “a instalação da sinaleira solicitada é uma alternativa para minimizar o problema de segurança viária na região, pois combina a eficiência dos semáforos tradicionais com o sistema de acionamento, direcionando de modo inteligente o tráfego de automóveis e pedestres”.

Hassan lembra que, através de indicação apresentada por ele e já aprovada na Alba, solicitou também a instalação de passarelas no Distrito Stela Câmara Dubois, (Entroncamento de Jaguaquara), sobre a rodovia BR-116, reforçando a preocupação em adotar ações para prevenir acidentes e proteger a vida na região. “Essa rodovia, muito movimentada, está sem manutenção, cheia de buracos, sem sinalização e é muito perigosa”, afirma Hassan, justificando que sua solicitação tem o objetivo de proteger a vida dos transeuntes.

O parlamentar analisa ainda que a construção de passarelas e instalação de sinaleiras são medidas de extrema importância para o fortalecimento da segurança dos pedestres e da autonomia das pessoas com restrição de mobilidade em relação à travessia. Hassan destaca que o distrito Stela Câmara Dubois está localizado em área de grande risco para a mobilidade de pedestres, notadamente pelo fato de a BR-116 ser uma das rodovias mais movimentadas do país.

