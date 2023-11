Deputado Hassan solicita reforma e ampliação de colégio em Manoel Vitorino

Lembrando que uma das pautas prioritárias do governo do Estado é a defesa da educação, o deputado municipalista Hassan (PP) encaminhou indicação ao governador Jerônimo Rodrigues e à secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro, solicitando a ampliação e reforma do Colégio Estadual Professora Almerinda Meira do Carmo, no município de Manoel Vitorino. “Trata-se de um prédio construído há quatro décadas, única unidade de ensino da rede estadual no município, atendendo a mais de 300 estudantes, mas apesar de sua importância para a região ainda não foi contemplado com reformas condizentes com as necessidades existentes”, explica o parlamentar.

Justificando a indicação, protocolada na Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), Hassan relata que a partir de 2021, a escola passou a ofertar educação em tempo integral e cursos técnicos, além da educação de jovens e adultos. “Contudo, a estrutura física do estabelecimento de ensino apresenta inúmeros problemas que representam dificuldades para assegurar educação com mais qualidade, tendo em vista que faltam salas de aula, refeitório, laboratórios, biblioteca e demais espaços”, informa o deputado.

Hassan destaca o temor de que, sem a ampliação dos espaços, no próximo ano letivo não existam salas suficientes para receber novos estudantes. A comunidade acadêmica informou que além de existir uma grande área livre no terreno da escola, a prefeitura municipal cedeu um terreno nos arredores, reforçando a viabilidade de concretização da indicação proposta.

O parlamentar frisa que a educação gera reflexos sociais de grande importância, porque é fator fundamental para formar uma sociedade com indivíduos mais críticos, participativos e responsáveis, além de ser indispensável para a formação de profissionais qualificados e inovadores, capazes de fomentar o desenvolvimento sócioeconômico e tecnológico dos municípios, estados e do País.

