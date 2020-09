Deputado Leur Jr e prefeito interino de Jequié conseguem mais setecentos mil reais em asfalto para a cidade

O prefeito interino do município de Jequié, Hassan Iosef, confirmou que uma nova emenda parlamentar do Deputado Federal Leur Lomanto Jr no valor de 700.000,00 ( Setecentos mil reais), foi liberada para o asfaltamento de novas ruas do município junto ao DNOCS.

O prefeito interino não pode adiantar quais seriam as ruas beneficiadas, pois ainda espera um levantamento, para saber a metragem correta a ser efetuada com o valor liberado.

Várias rua tem sido asfaltadas com emendas parlamentar do Deputado Federal Leur Lomanto Jr. O sonho de todo Jequieense seria ver toda a cidade com as ruas asfaltadas. Lembrando que as ruas para serem asfaltadas, devem está pavimentadas com paralelepidapados. Foto Reprodução: Instagram

