Deputado Leur Lomanto Jr destina emenda parlamentar para o Projeto Judô Ação

A Associação Judô Ação, entidade sem fins lucrativos responsável pelo Projeto Judô Ação, recebeu a visita do deputado federal Leur Lomanto Jr. Ontem (19). Acompanhado do prefeito de Jequié, Zé Cocá, e dos secretários municipais Hassan Yossef (Governo) e Matheus Budega (Esporte e Lazer), o parlamentar e comitiva foram recepcionados pelo diretor-técnico da Associação, Arlon Ferreira, pelo atleta do Judô Ação e da Seleção Brasileira de Judô, Diego Santos e por um grupo de alunos.

Na oportunidade, o deputado Leur fez a entrega do documento informando sobre a disponibilização de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a entidade desenvolver ações de grande alcance sociais a partir do programa denominado “Caravana do Judô Ação” nos residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida, com intuito de divulgar o judô, bem como ampliar o Projeto Judô Ação nos respectivos residenciais no município de Jequié.

“Esse é o nosso papel, apoiar o esporte e em especial o Judô, que leva vários ensinamentos, como: educação, disciplina, socialização além de transformar vida de muitas crianças e adolescentes que têm no judô a possibilidade de construção de uma vida melhor”, destacou o deputado Leur.

Várias outras entidades sociais com documentação em dia, tem recebido emendas parlamentares a partir do deputado Leur, a exemplo da Apae, Fuan, Ser Livre, Abrigo dos Idosos, entre outras. Informações: Blog Jequié e região

