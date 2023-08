Deputados baianos cobram da ANTT responsabilização da ViaBahia e o cumprimento das obrigações contratuais

Compondo a comitiva de deputados estaduais membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba) o deputado municipalista Hassan (PP) participou, em Brasília, na tarde desta terça-feira (29) de audiência com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, e cobrou com veemência a duplicação da BR-116, e providências contra o descaso e negligência com que a concessionária ViaBahia vem administrando as rodovias BRs 116 e 324 na Bahia. Hassan frisou a necessidade e urgência da duplicação da BR-116, desde a ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, com ênfase no trecho da Serra do Mutum, que vai de Jaguaquara a Jequié.

Hassan esclareceu ao executivo da ANTT que “a duplicação da BR-116 está prevista no contrato com a concessionária que, impunemente, não cumpre com o acordado mas, mesmo assim, pune os baianos com aumentos abusivos das tarifas de pedágio”. O deputado municipalista, que move a campanha ‘BR-116 duplicação já! Serra do Mutum – trecho prioritário’, ponderou que “esse trecho, que vai de Jaguaquara a Jequié, infelizmente, tem sido palco de tragédias, com inúmeros acidentes e mortes, que poderiam ser evitadas se a ViaBahia não atuasse de forma tão negligente, deixando a rodovia sem manutenção adequada, esburacadas, sem sinalização e iluminação”.

Ao final da audiência, o presidente da Comissão de Infraestrutura da Alba, Eduardo Salles, entregou ao diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, ofício solicitando que a agência aplique à ViaBahia as sanções previstas por descumprimento do contrato.

Depois do encontro na ANTT, os deputados estaduais baianos participaram de audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Viação e Transportes, proposta pelos parlamentares federais Diego Coronel e Gabriel Nunes, onde debateram a situação das BRs 324 e 116 e cobraram providências junto ao Ministério dos Transportes. Duas semanas antes dessa ação na capital federal, os membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, com apoio e participação de Hassan, protocolaram na Polícia Federal (PF) na Bahia uma representação criminal solicitando que a concessionária ViaBahia seja investigada e responsabilizada por agir com negligência.

A luta do deputado Hassan pela duplicação da BR-116, que agora chega a Brasília, começou tão logo assumiu o mandato parlamentar. Em março desse ano, ele encaminhou indicação ao governador Jerônimo Rodrigues, solicitando que fossem envidados esforços junto ao Ministério dos Transportes para a duplicação da BR-116.

No dia 30 do mesmo mês, participando na capital federal, da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, Hassan reuniu-se em audiência com a gerente de assuntos federativos, Elisa Pellegrini, e com o secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano, para reiterar a solicitação de duplicação da BR-116, e nesse sentido protocolou documento ao ministro Rui Costa.

Além dos deputados Hassan e Eduardo Salles, presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, participaram das audiências os parlamentares Luciano Araújo, Cláudia Oliveira, Robinson Almeida, Ricardo Rodrigues, Marquinhos Viana, Tiago Correia, Raimundinho da JR e Marcinho Oliveira, e ainda os deputados federais Diego Coronel, Gabriel Nunes, Mário Negromonte Júnior e Rogéria Santos. Por: Josalto Alves – DRT-BA 71.987997484

Comentários no Facebook:

Comentários