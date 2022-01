Desconto no IPVA 2022 é concedido de forma automática no ato de pagamento

O desconto de 20% no IPVA relativo ao exercício de 2022 está sendo concedido de forma automática no valor calculado para quitação do imposto ou do licenciamento completo, nos pagamentos feitos em cota única até 10 de fevereiro. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), os sistemas das instituições credenciadas para pagamento do IPVA (Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob) já consideram o desconto ao apresentarem ao contribuinte o valor devido para quitação.



É necessário informar o número do renavam para ter acesso ao cálculo. A depender do sistema, são apresentados o valor total do imposto devido e, em seguida, o valor com aplicação do desconto de 20%, informação que também pode ser obtida no site www.sefaz.ba.gov.br. A possibilidade de parcelar o imposto em cinco vezes só estará disponível a partir de março. Para pagar de forma fracionada, basta observar a data da primeira cota no calendário do IPVA 2022 e realizar o pagamento do valor correspondente à parcela nos bancos credenciados. Placas de final 1, por exemplo, devem realizar o pagamento da primeira cota no dia 30 de março. Mais informações estão disponíveis no www.sefaz.ba.gov.br ou via 0800 071 0071 e [email protected].

