Deslizamento de terra na BR 116 deixa trânsito complicado sentido Manoel Vitorino

Um deslizamento de terra complicou o trânsito a altura do Km 710, da BR 116 próximo a cidade de Manoel Vitorino. A Via Bahia esta no local para organizar o trânsito e a pista pode ser liberada totalmente, ainda na manhã desta Terça Feira (14). Motoristas que trafegam sentido vitória da Conquista tem que redobra a atenção. Chove bastante em toda a região e com isso várias rodovias pela região tem registro de deslizamento de terra. Foto: Redes Sociais

