Desportistas do bairro do KM 04 realizaram a pintura da quadra de esportes

Cansados de esperar pelo poder público, Várias pessoas se reuniram e pintaram a quadra de esportes que fica localizada no Bairro do Km 04, em Jequié. Na cidade tem várias quadras de esportes que estão em uma situação crítica, precisando de uma reforma urgente. Esperamos que o próximo gestor municipal, olhe com mais carinho para área de esportes do nosso município.

